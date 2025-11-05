UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 327,78 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 327,78 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 326,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 326,51 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 228.497 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 48,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Mit einem Kursverlust von 28,41 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,58 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

Am 28.10.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 113,16 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 100,82 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

