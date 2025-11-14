UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,9 Prozent auf 322,84 USD nach.
Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 322,84 USD abwärts. Bei 320,80 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 327,09 USD. Bisher wurden heute 591.602 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 622,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 37,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,58 USD je UnitedHealth-Aktie.
Am 28.10.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 6,51 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 113,16 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 100,82 Mrd. USD umsetzen können.
UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 vorlegen.
Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,32 USD je Aktie.
