UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gewinnt am Nachmittag kräftig

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 9,5 Prozent auf 297,31 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 9,5 Prozent auf 297,31 USD. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 305,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 301,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.038.788 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 112,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 26,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,42 USD aus.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 USD gegenüber 4,54 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,45 USD im Jahr 2025 aus.

