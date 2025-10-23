UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 357,62 USD ab.
Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 357,62 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 353,75 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 355,00 USD. Bisher wurden via New York 191.731 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 630,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.
Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,55 USD je UnitedHealth-Aktie.
Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 28.10.2025 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 30,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Alle: Alle Empfehlungen