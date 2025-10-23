DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.933 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Hot Stocks heute: Trade der Woche - Long auf Merck, dem DAX-Konzern aus Darmstadt  
Warum sich der Eurokurs kaum bewegt Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
Profil
UnitedHealth im Fokus

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth behauptet sich am Abend

23.10.25 20:23 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth behauptet sich am Abend

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die UnitedHealth-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 361,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
309,90 EUR 0,20 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der UnitedHealth-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 361,59 USD. Bei 361,72 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die UnitedHealth-Aktie bis auf 353,75 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 355,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 515.172 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 234,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 54,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,55 USD.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 111,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2029 30,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
