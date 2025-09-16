UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Mittwochnachmittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 340,68 USD.
Werte in diesem Artikel
Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 340,68 USD. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 342,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 338,92 USD. Bisher wurden heute 220.036 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 630,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,05 Prozent. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,12 Prozent Luft nach unten.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,46 USD ausgeschüttet werden.
Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 111,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,23 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze
UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet
Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert
Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen