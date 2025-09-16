UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Mittwochnachmittag im Aufwind

UnitedHealth im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 340,68 USD.

Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 340,68 USD. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 342,20 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 338,92 USD. Bisher wurden heute 220.036 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 630,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 85,05 Prozent. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 31,12 Prozent Luft nach unten.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,46 USD ausgeschüttet werden.

Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 111,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert