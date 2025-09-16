UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Donnerstagabend mit Abschlägen

So bewegt sich UnitedHealth

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 334,28 USD abwärts.

Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 334,28 USD ab. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 334,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 343,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 867.877 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 630,45 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 46,98 Prozent niedriger. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,80 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,46 USD.

UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 98,86 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UnitedHealth rechnen Experten am 09.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,23 USD fest.

