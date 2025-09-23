UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 349,13 USD.

Das Papier von UnitedHealth konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 349,13 USD. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 354,50 USD zu. Bei 350,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 341.097 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 80,58 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,79 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 111,62 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UnitedHealth-Anleger Experten zufolge am 09.10.2026 werfen.

Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,23 USD je Aktie.

