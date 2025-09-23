DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Aktie im Blick

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Abend stärker

24.09.25 20:24 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Abend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Zuletzt ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 352,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
300,00 EUR 5,30 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von UnitedHealth konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 352,75 USD. Bei 354,50 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 350,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 893.712 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2024 auf bis zu 630,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 44,05 Prozent niedriger. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,46 USD belaufen.

UnitedHealth gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,23 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

In eigener Sache

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

