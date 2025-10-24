UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Freitagabend freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 364,36 USD.

Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 364,36 USD. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 365,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 361,30 USD. Zuletzt wurden via New York 420.194 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 630,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 73,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 234,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 55,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,55 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 111,62 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 100,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 30,56 USD je UnitedHealth-Aktie.

