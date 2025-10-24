UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 362,32 USD.

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 363,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 361,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 145.228 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Gewinne von 74,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,55 USD aus.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent auf 111,62 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 30,56 USD je UnitedHealth-Aktie.

