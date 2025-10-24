UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 362,32 USD.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 363,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 361,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 145.228 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Gewinne von 74,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,55 USD aus.
UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent auf 111,62 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 30,56 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms
UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze
UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet
Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf UnitedHealth
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UnitedHealth
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2016
|UnitedHealth Group Neutral
|Mizuho
|31.03.2011
|UnitedHealth Group perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.02.2011
|UnitedHealth Group neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.11.2010
|UnitedHealth Group hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|20.04.2010
|UnitedHealth neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2009
|UnitedHealth underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen