UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth legt am Abend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 365,07 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 365,07 USD nach oben. In der Spitze gewann die UnitedHealth-Aktie bis auf 365,25 USD. Bei 362,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 700.611 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 35,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,55 USD aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,74 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 6,51 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,71 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,21 USD fest.

