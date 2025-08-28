UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth macht am Freitagnachmittag Boden gut

UnitedHealth im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 305,20 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 305,20 USD zu. Bei 306,60 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 302,10 USD. Bisher wurden heute 250.162 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 106,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Mit Abgaben von 23,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,46 USD aus.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

