United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Montagabend mit roter Tendenz
Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die United Parcel Service-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 83,41 USD.
Die United Parcel Service-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 1,9 Prozent auf 83,41 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,06 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,64 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 683.037 Stück.
Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Parcel Service-Aktie 73,84 Prozent zulegen. Bei 83,06 USD erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 0,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,67 USD aus.
United Parcel Service gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,54 Prozent auf 21,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 21,77 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,52 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
