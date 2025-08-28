United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das United Parcel Service-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 87,38 USD.

Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 87,38 USD. Bei 88,50 USD markierte die United Parcel Service-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,14 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 538.796 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 145,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 39,74 Prozent niedriger. Am 02.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,29 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,54 Prozent könnte die United Parcel Service-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,55 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,67 USD für die United Parcel Service-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 21,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,77 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,52 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

