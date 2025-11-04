VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend mit Verlusten
Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 238,64 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die VeriSign-Aktie musste um 20:04 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 238,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 237,89 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 244,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.667 VeriSign-Aktien.
Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 175,93 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 35,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 23.10.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 419,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 390,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,12 USD je Aktie aus.
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
