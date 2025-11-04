DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.369 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1481 -0,4%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend mit Verlusten

04.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 238,64 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
209,30 EUR 2,70 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie musste um 20:04 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 238,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 237,89 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 244,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.667 VeriSign-Aktien.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 175,93 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 35,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 23.10.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 419,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 390,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

