VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 253,62 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 253,62 USD. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 254,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,82 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 13.455 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,52 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 42,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 419,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,60 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,12 USD je VeriSign-Aktie.

