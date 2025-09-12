VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gewinnt am Mittwochabend

DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.888 +0,3%Nas22.226 -0,5%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1848 -0,1%Öl67,74 -1,1%Gold3.650 -1,1%
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Kurs der VeriSign

17.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 290,40 USD nach oben.

Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 290,40 USD. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 290,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 287,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 56.241 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 6,89 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,52 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,01 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

