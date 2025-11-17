VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken VeriSign am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von VeriSign zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 254,20 USD.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 254,20 USD zu. Der Kurs der VeriSign-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 255,29 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 253,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 16.088 Stück.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 18,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.11.2024 auf bis zu 177,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 43,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

VeriSign ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 419,10 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 390,60 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

