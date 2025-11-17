DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.393 -2,4%Euro1,1588 -0,3%Öl64,05 -0,4%Gold4.045 -0,9%
Kursverlauf

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

17.11.25 20:23 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 249,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
216,00 EUR 2,10 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,1 Prozent auf 249,99 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,73 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 84.996 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 24,17 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 177,52 USD am 20.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 28,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

VeriSign ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 419,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

In eigener Sache

