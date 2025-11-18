VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei VeriSign am Abend zu
Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 250,62 USD.

Die Aktie legte um 20:03 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 250,62 USD zu. Bei 252,60 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 249,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 95.046 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 177,52 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,17 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.
Am 23.10.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 419,10 Mio. USD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 390,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die VeriSign-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,12 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Alle: Alle Empfehlungen