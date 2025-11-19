VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign fällt am Nachmittag

DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.526 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,41 -2,2%Gold4.075 +0,2%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Bilfinger - Industrie-Service-Dienstleister profitiert von Konjunkturbelebung und Energiewende!
19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 245,67 USD abwärts.

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 245,67 USD. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 245,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 247,75 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.525 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Bei 177,52 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 23.10.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 419,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 390,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

