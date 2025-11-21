VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign gewinnt am Abend an Boden

So bewegt sich VeriSign

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 253,44 USD.

Das Papier von VeriSign konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 253,44 USD. Kurzfristig markierte die VeriSign-Aktie bei 254,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,59 USD. Bisher wurden heute 150.156 VeriSign-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 180,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,71 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 419,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 390,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

