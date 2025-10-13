DAX24.370 +0,5%Est505.561 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.645 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,64 +2,5%Gold4.095 +1,9%
Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon fällt am Montagnachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon fällt am Montagnachmittag

Die Aktie von Verizon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 39,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,42 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Verizon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,76 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Verizon-Aktie bis auf 39,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 39,75 USD. Bisher wurden via New York 975.641 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Mit Abgaben von 5,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2024 mit 2,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 34,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,69 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

