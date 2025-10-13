Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend in Rot

Verizon im Blick

Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 39,52 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Verizon-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 39,52 USD ab. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,41 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,75 USD. Zuletzt wechselten 2.171.122 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD an. 19,83 Prozent Plus fehlen der Verizon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 21.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 32,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 USD je Aktie belaufen.

