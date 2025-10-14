DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.293 +0,2%Top 10 Crypto15,43 -3,3%Nas22.651 -0,2%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1607 +0,3%Öl62,44 -1,5%Gold4.149 +0,9%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Verizon im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Abend fester

14.10.25 20:23 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Verizon. Die Verizon-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 40,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,67 EUR 0,49 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Verizon konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 40,42 USD. Im Tageshoch stieg die Verizon-Aktie bis auf 40,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 1.653.632 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,59 USD erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,99 Prozent würde die Verizon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD.

Am 21.07.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,09 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Verizon 34,50 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,69 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

