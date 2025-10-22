Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 40,01 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 40,01 USD. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,92 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,30 USD. Zuletzt wechselten 2.860.307 Verizon-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 6,04 Prozent sinken.
Verizon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus.
Am 21.07.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,09 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Verizon-Anleger Experten zufolge am 26.01.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
