Verizon im Blick

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag mit Kurseinbußen

22.10.25 16:08 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 39,41 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Verizon-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 39,41 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 38,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.532.947 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,16 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 4,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 21.07.2025 vor. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 32,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Verizon.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
