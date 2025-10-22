Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 39,41 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die Verizon-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 39,41 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Verizon-Aktie ging bis auf 38,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.532.947 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,16 Prozent hinzugewinnen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 4,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 21.07.2025 vor. Verizon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 32,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Verizon.
Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Verizon Inc.
Analysen zu Verizon Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2018
|Verizon Overweight
|Barclays Capital
|22.01.2018
|Verizon Sector Outperform
|Scotia Howard Weil
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2017
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.2017
|Verizon Hold
|Argus Research Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2009
|Verizon Communications neues Kursziel
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|06.01.2009
|Verizon Communications Downgrade
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|24.04.2007
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen