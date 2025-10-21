Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag leichter
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 40,41 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 40,41 USD. Im Tief verlor die Verizon-Aktie bis auf 40,39 USD. Bei 40,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 606.841 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 17,19 Prozent Luft nach oben. Am 11.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,69 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je Verizon-Aktie.
Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 34,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Verizon rechnen Experten am 26.01.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 USD je Aktie in den Verizon-Büchern.
Redaktion finanzen.net
