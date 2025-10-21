DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.977 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,39 +0,7%Gold4.104 -5,8%
Blick auf Aktienkurs

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Dienstagabend mit Kursabschlägen

21.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Verizon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 40,43 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
34,86 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 40,43 USD. In der Spitze fiel die Verizon-Aktie bis auf 40,14 USD. Bei 40,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.561.352 Verizon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 7,01 Prozent wieder erreichen.

Für Verizon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Verizon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

