Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 38,67 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Verizon-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 38,67 USD abwärts. Bei 38,62 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.855.218 Verizon-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.
Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Verizon am 29.10.2025 präsentieren. Verizon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.
In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Verizon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verizon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Verizon Inc.
Analysen zu Verizon Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.2018
|Verizon Overweight
|Barclays Capital
|22.01.2018
|Verizon Sector Outperform
|Scotia Howard Weil
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2017
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.2017
|Verizon Hold
|Argus Research Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2009
|Verizon Communications neues Kursziel
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|06.01.2009
|Verizon Communications Downgrade
|Sanford C. Bernstein and Co., Inc.
|24.04.2007
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon underweight
|Prudential Financial
|21.11.2006
|Verizon Communications underweight
|Prudential Financial
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen