Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend mit Abschlägen

Verizon im Blick

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 38,67 USD.

Die Verizon-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 38,67 USD abwärts. Bei 38,62 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.855.218 Verizon-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 47,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 21.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Verizon am 29.10.2025 präsentieren. Verizon dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2027 präsentieren.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

