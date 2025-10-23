Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 39,31 USD abwärts.
Die Verizon-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 39,31 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 39,26 USD. Bei 39,81 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 821.727 Verizon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Verizon-Aktie derzeit noch 20,47 Prozent Luft nach oben. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 4,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,74 USD aus.
Am 21.07.2025 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,50 Mrd. USD – ein Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verizon 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Verizon möglicherweise am 26.01.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,69 USD fest.
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.2019
|Verizon Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.2019
|Verizon buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2018
|Verizon Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.2018
|Verizon overweight
|JP Morgan Chase & Co.
