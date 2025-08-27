Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Abend auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Verizon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,9 Prozent auf 43,86 USD ab.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 43,86 USD. Die Verizon-Aktie sank bis auf 43,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,12 USD. Zuletzt wurden via New York 974.799 Verizon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Gewinne von 7,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 14,29 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.

Am 21.07.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2025 4,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

