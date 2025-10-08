Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 41,11 USD abwärts.

Das Papier von Verizon befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 41,11 USD ab. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,06 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.672.315 Verizon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 13,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 9,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,69 USD im Jahr 2024.

Am 21.07.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 29.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Verizon-Gewinn in Höhe von 4,69 USD je Aktie aus.

