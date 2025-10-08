Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Mittwochnachmittag in Rot
Die Aktie von Verizon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 41,31 USD ab.
Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 41,31 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 41,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,40 USD. Zuletzt wurden via New York 1.253.120 Verizon-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Verizon-Aktie 9,01 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 21.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,18 USD gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Verizon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 20.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,69 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Verizon-Aktie schwächer: Einstellung von Einwahl-Internet in den USA durch AOL
