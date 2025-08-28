DAX23.979 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.426 -0,5%Nas21.433 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.438 +0,6%
Aktie im Fokus

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon macht am Freitagnachmittag Boden gut

29.08.25 16:10 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 44,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
37,85 EUR 0,20 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Verizon-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Bei 44,24 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 284.596 Verizon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 7,24 Prozent wieder erreichen. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Verizon einen Umsatz von 32,80 Mrd. USD eingefahren.

Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,70 USD je Verizon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

