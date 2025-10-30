Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Abend tiefer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 39,13 USD nach.

Das Papier von Verizon befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,7 Prozent auf 39,13 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Verizon-Aktie bis auf 38,78 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,16 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.340.901 Verizon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 37,59 USD. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 3,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Verizon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,74 USD aus.

Am 21.07.2025 lud Verizon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,52 Prozent auf 34,50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte Verizon Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Verizon im Jahr 2025 4,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

