Verletztem BVB-Kapitän Can droht langer Ausfall

01.03.26 09:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,12 EUR -0,03 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds (BVB (Borussia Dortmund)) Kapitän Emre Can droht nach seiner Verletzung im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München (2:3) ein langer Ausfall. Der Arzt habe nach der ersten Untersuchung "kein gutes Gefühl" gehabt, sagte Trainer Niko Kovac bei Sky.

Auf die Nachfrage, ob es sich um eine Verletzung am Kreuzband handele, antwortete Kovac: "Es sieht ein bisschen danach aus. Es ist schon so, und er hat auch was gehört." Sollten sich die Kreuzbandverletzung und der lange Ausfall bestätigen, "dann ist es für uns wieder ein richtig harter Schlag", sagte Kovac.

"Da werde ich richtig sentimental", sagte der BVB-Coach später. Der Vertrag des Dortmunder Kapitäns läuft am Saisonende aus. Can hatte sich gegen Ende der ersten Halbzeit am linken Knie verletzt. Der Fußball-Nationalspieler wollte sich zunächst aber nicht auswechseln lassen und kam aufs Feld zurück.

"Er hat dann nochmal weitergemacht und die zweite Aktion hat ihm dann, glaube ich, noch den Rest gegeben, leider", sagte Kovac, der seinen Abwehrspieler in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auswechselte.

"Ich habe ihn ja gefragt, und die Ärzte wussten auch nicht, was jetzt los ist. Die wollten ihn untersuchen, er sagte: Ich mach' jetzt weiter. Dann kannst du als Arzt auch nichts sagen", verteidigte Kovac die medizinische Abteilung des BVB.

Ob Can der Nationalmannschaft für die ersten Länderspiele des Jahres Ende März in der Schweiz und gegen Ghana zur Verfügung steht, ist sehr fraglich. Im Falle eines Kreuzbandrisses wäre die WM-Teilnahme im Sommer unmöglich./jso/DP/zb

