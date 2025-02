Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Visa

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 343,14 USD abwärts.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 343,14 USD. Bei 342,95 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 344,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 200.064 Visa-Aktien.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 351,05 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,74 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 26,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 393,00 USD an.

Am 30.01.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 9,51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 8,63 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,27 USD je Visa-Aktie belaufen.

