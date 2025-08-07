DAX24.193 ±0,0%ESt505.354 +0,4%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.053 +0,2%Nas21.384 +0,7%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,70 +0,4%Gold3.392 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Freitagnachmittag fester

08.08.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 334,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
287,70 EUR 2,60 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 334,75 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 336,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 334,03 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.535 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 12,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 257,95 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 22,94 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,42 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor einem Jahr verdient

So schätzen Analysten die Visa-Aktie ein

Visa-Aktie etwas höher: Visa profitiert von anhaltend starken Konsumausgaben

In eigener Sache

Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

