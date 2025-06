Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Nachmittag

So bewegt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 368,11 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 368,11 USD zu. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 368,38 USD zu. Bei 367,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 149.904 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 371,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,79 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 252,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,34 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 387,25 USD an.

Am 29.04.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,59 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,33 USD je Visa-Aktie.

