Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 335,75 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 335,75 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 335,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 336,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 160.174 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 11,84 Prozent Luft nach oben. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 258,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 22,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

