Aktie im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

11.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 334,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
289,15 EUR -1,45 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 334,48 USD. Die Visa-Aktie sank bis auf 333,70 USD. Bei 336,33 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 115.838 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 299,05 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,59 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,69 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.01.2026 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,79 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

