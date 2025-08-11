Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 335,15 USD.
Die Visa-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 335,15 USD abwärts. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 334,81 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 336,51 USD. Bisher wurden via New York 138.369 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 258,74 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,80 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.
Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,42 USD fest.
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor einem Jahr verdient
So schätzen Analysten die Visa-Aktie ein
Visa-Aktie etwas höher: Visa profitiert von anhaltend starken Konsumausgaben
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
