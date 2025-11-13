Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend nahe Vortagesschluss

Kurs der Visa

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 338,66 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 338,66 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 341,32 USD. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 337,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 338,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 286.480 Stück.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 299,05 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,69 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,40 USD.

Am 28.10.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 9,62 Mrd. USD umsetzen können.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 22.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,79 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

