Visa im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Aufschlag

13.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 340,41 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 340,41 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 340,54 USD. Bei 338,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 121.022 Stück.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 299,05 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach unten.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,69 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 396,40 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,65 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,79 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

