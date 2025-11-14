Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend verlustreich

So bewegt sich Visa

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 329,80 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 329,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 329,38 USD. Bei 334,83 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 383.048 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,86 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 299,05 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 10,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,69 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,36 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,65 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

