Kurs der Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag im Minus

18.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 322,65 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
276,70 EUR -4,85 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 322,65 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 322,21 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 324,50 USD. Bisher wurden heute 185.368 Visa-Aktien gehandelt.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 14,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 299,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,69 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 396,40 USD je Visa-Aktie aus.

Visa gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

