So bewegt sich Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Nachmittag stärker

19.11.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 322,89 USD zu.

Visa Inc.
278,30 EUR 2,35 EUR 0,85%
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 322,89 USD zu. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 323,22 USD aus. Bei 322,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 222.019 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 299,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 7,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 396,40 USD.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,72 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Visa-Bilanz für Q1 2026 wird am 22.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2026 12,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
