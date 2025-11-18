Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Abend schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 320,56 USD.

Die Visa-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 320,56 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 318,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 324,50 USD. Zuletzt wechselten 691.079 Visa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 299,05 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 396,40 USD.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 9,62 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,79 USD je Visa-Aktie belaufen.

